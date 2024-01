Firmengründer Migranten als Existenzgründer

Ob kleinste oder große Firmen: Viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland haben ausländische Wurzeln. So ermittelte die Bertelsmannstiftung, dass die Zahl der Beschäftigten in Migrantenunternehmen zwischen 2005 und 2018 von rund 1 Million Personen auf etwa 1,5 Millionen Beschäftigte gestiegen war. Und bei „tagesschau.de“ hieß es im August, dass in den drei vorangegangenen Jahren etwa jeder Fünfte Mensch mit Migrationshintergrund in Deutschland ein eigenes Unternehmen gegründet hat.