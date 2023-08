„Es sah beängstigend aus“ Messerangriff in Karlsbrunn – erste Helfer schildern Momente nach der Tat

Eine unglaubliche Tat, die an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten ist. Am Samstagabend wurden im Wildpark Karlsbrunn in Großrosseln ein 47-Jähriger und seine 44-jährige Partnerin bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Der 23-jährige Täter griff das Paar aus Frankreich, dass mit ihrem Hund im Wald spazieren war, völlig unvermittelt an und stach mit dem Messer auf die beiden ein.