Citywache : CDU: Der Völklinger Ordnungsdienst braucht Verstärkung

Völklingen Die Völklinger CDU-Stadtratsfraktion will, dass im nächsten Nachtragshaushalt Geld für mehr Leute im Kommunalen Ordnungsdienst ist: Er soll um vier Stellen wachsen, die Bußgeldstelle mit einem Vollzeitmitarbeiter verstärkt werden.

Dies soll Kontrollen am späteren Abend, in den frühen Morgenstunden und am Wochenende ermöglichen. Die CDU spricht sich außerdem dafür aus, einen fahrbaren Blitzer anzuschaffen. Mit den neuen Mitarbeitern soll die Stadt Völklingen den Aufbau der sogenannten Citywache in die Tat umsetzen. Die CDU schlägt dafür Räumen im ehemaligen Schulgebäude Mühlgewann oder dem Alten Rathaus vor. Dazu möge die Stadtverwaltung den Gremien eine Standortbewertung vorlegen und Geld in den nächsten Nachtragshaushalt einstellen.