Platz fürs Lernen Mehr Grundschul-Klassen für Völklingen

Völklingen · An zwei Grundschulen sollen neue Klassen entstehen – auch mit Containern, wozu eine gewisse Finanzierungs-Akrobatik nötig ist. So wird eine andere Schul-Sanierung verschoben. Auch mehr Krippen-Plätze sind vorgesehen. Und da die Hallenbad-Sanierung teurer als geplant wird, muss hier ebenfalls an der Finanzschraube gedreht werden.

28.02.2024 , 07:01 Uhr

Zwei Völklinger Grundschulen brauchen spätestens zumn Start des kommenden Schuljahres neue Klassenräume Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp/Patrick Pleul