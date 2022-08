Völklingen : Massenschlägerei in der Völklinger Innenstadt

Massenschlägerei in der Völklinger Innenstadt

Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen erforderte am Samstagabend ein Großaufgebot der Polizei in der Völklinger Innenstadt. Foto: BeckerBredel

Völklingen Eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten und etliche Leute, die versuchten, dazwischen zu gehen, haben am späten Samstagabend gegen 22.15 Uhr dafür gesorgt, dass die Polizei auf 30 bis 40 aufgeregte Personen traf. Wie die Polizei mitteilte, hatte offenbar eine vierköpfige Personengruppe im Kreuzungsbereich Poststraße/Hofstattstraße in der Völklinger Innenstadt fünf anderen Personen aufgelauert.

Zeugen, von denen die Polizei alarmiert worden war, gaben in in ihren Anzeigen an, es seien Schlagstöcke und Pfefferspray im Spiel.