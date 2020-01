Raubüberfall : Bewaffneter Überfall auf Eck-Café in Völklingen

Völklingen Bewaffnet mit einer Pistole und mit schwarzer Sturmhaube maskiert hat ein Mann ein Eck-Café überfallen.

Mit vorgehaltener Pistole hat ein maskierter Mann am Donnerstagabend ein Café in Völklingen überfallen. Wie die Polizei am Freitag, 10.1., mitteilte, betrat der Mann gegen 20.30 Uhr das Café in der Hauptstraße 189 und forderte auf Französisch Bargeld, während er den Angestellten mit einer Pistole bedrohte.