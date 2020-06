Kommentar : Engagierte Bürger haben mehr Unterstützung verdient

Markus Saeftel Foto: SZ/Steffen, Michael

Der Frust des Sicherheitsbeirats ist nachvollziehbar: Fast genau vor einem Jahr hat er einen Brief an die Verwaltung geschrieben, sie soll die große Fläche im Alten Brühl, wo derzeit kostenlos geparkt wird, in einen öffentlichen Parkplatz umwandeln.

