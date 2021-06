„Energiesparmeister Bronze“ : Völklinger Gymnasium gewinnt Umwelttitel

Völklingen Das Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium Völklingen hat bei einem bundesweites Umwelt-Wettbewerb einen beachtlichen Titel gewonnen. Die Klimaschützer dürfen sich jetzt „Energiesparmeister Bronze“ nennen.

Das Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium aus Völklingen hat beim Klimaschutz-Wettbewerb für Schulen eine Auszeichnung für das drittbeste Schulprojekt in Deutschland erhalten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat den mit Sachpreisen und 2500 Euro dotierten Titel „Energiesparmeister Bronze“ auf einer Online-Preisverleihung im Bundesumweltministerium an das Gymnasium vergeben. Das teilt co2online gemeinnützige GmbH mit. Die Preisverleihung wurde per Livestream übertragen und ist auf www.energiesparmeister.de abrufbar. Das Gymnasium aus dem Saarland ist einer von sechszehn Landessiegern des bundesweiten Schulwettbewerbs. Mehr als 6600 der rund 50 000 abgegebenen Stimmen der online angegebenen Stimmen konnte das Gymnasium für sich verzeichnen.