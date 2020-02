65. Jubiläumsjahr : Marching Band Völklingen bereitet sich auf Fastnacht vor

Völklingen Drei Kappensitzungen und sechs Umzüge stehen auf dem Fahrplan des 1955 gegründeten Fanfarencorps. Im Mai soll es eine Feier anlässlich des 65. Jubiläums geben.

Vor kurzem ist die Marching Band des Fanfarencorps Völklingen mit einem gut besuchten Neujahrstreff in ihr 65. Jubiläumsjahr gestartet. Das 65-jährige Bestehen plane man mit einer Feier am 1. und 2. Mai im Schlosspark von Geislautern zu feiern, wie der erste Vorsitzende Andreas Blaesy mitteilt.

Aktuell würden zudem die Vorbereitungen zur ,,Faasend" auf Hochtouren laufen. So stehen laut Blaesy drei Kappensitzungen und sechs Umzüge an den tollen Tagen auf dem Fahrplan der Marching Band.

Zudem würde man am Samstag, 22. Februar, sowohl an dem Umzug in Wadgassen als auch danach an dem in Holz teilnehmen, so der Vorsitzende weiter. Nach den Umzügen stehe das Clubheim dann auch wieder regulär für Interessierte offen.