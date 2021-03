Polizei sucht wichtigen Zeugen : Mann greift zwei Jugendliche in Völklingen an

Mann greift zwei Jugendliche in Völklingen an

Eine der beiden jungen Mädchen konnte nur mit einem Sprung auf die Straße einem Faustschlag entgehen, sagt die Polizei.

Bereits am Mittwoch gegen 18.10 Uhr hat ein Mann zwei junge Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren in der Hohenzollernstraße in Höhe des Amtsgerichts Völklingen angegriffen. Eine der beiden Jugendlichen konnte einem Faustschlag des Mannes nur dadurch ausweichen, dass sie auf die Hohenzollernstraße auswich. Hierdurch musste ein vom Kreisel am Amtsgericht kommender Pkw-Fahrer sein Fahrzeug stark bremsen. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Angreifer und dem Pkw-Fahrer, die die beiden Mädchen nutzten, um wegzulaufen. Der ca. 50 bis 55 Jahre alte Täter stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Die Völklinger Polizei hat nach eigenen Angaben den Täter mittlerweile ermittelt. Der Autofahrer, der ein wichtiger Zeuge ist, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion, Telefon (06898) 2020 melden.