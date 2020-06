Neues Angebot : Hier werden Kinder kreativ und treffen ihre Freunde

In der Kunstschule Kassiopeia in Völklingen wird gebastelt. Fabian, Hanna, Ida, Marie und Jolie (v.l.) weben eine „Wald-Wichtel-Wünscherute“. Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN Die Völklinger Malschule Kassiopeia hat in der Corona-Zeit ein besonderes Angebot entwickelt – auch als Ersatz für den fehlenden Kunstunterricht

Dienstagvormittag im Garten der Kinder- und Jugendkunstschule Kassiopeia in Völklingen-Wehrden: Gut gelaunt erkunden neun Jungs und Mädchen das Gelände mit dem Fotoapparat. Spielerisch lernen sie die Kameratechnik kennen, immer wieder zoomen sie Motive heran. Marie (8) setzt ihre Freundin Rosa (7) vor einem blühenden Strauch in Szene. Dabei merkt sie, dass sich das Hochformat fürs Porträt besser eignet als das Querformat. Die schönsten Schnappschüsse werden später in schwarz-weiß ausgedruckt und beim nächsten Treffen mit Pastellkreide oder Aquarellfarbe koloriert, erläutert Kassiopeia-Leiterin Anne Herzhauser.