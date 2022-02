Der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke (vorne links) und Saar-Ministerpräsident Franz-Josef Röder (beide CDU) auf der Trauerfeier am 10.02.1962 in Völklingen. Die Katastrophe von Luisenthal war das schwerste Bergwerksunglück an der Saar und das drittschwerste der deutschen Bergbaugeschichte. Foto: dpa/Heinz-Jürgen Göttert