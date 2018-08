Vermieter greift zu Eisenstange

Am Dienstagabend kam es in der Straße des 13. Januars in Luisenthal einem Streit zwischen einem 37-jährigen Vermieter und dessen 53-jährigem Mieter. Dieser eskalierte derart, dass der 37-jährige Mann aus Bous eine Eisenstange aus seinem Auto nahm und damit auf den PKW des 53-jährigen einschlug. Hiernach traktierte der 53-jährigen seinen Kontrahenten mit Faustschlägen, worauf dieser sich mit der Eisenstange zur Wehr setzte. Beide Kontrahenten erwarten laut Polizeibericht Strafverfahren.