Zwei Fiat ausgeschlachtet: Teile ausgebaut und geklaut

Zwischen Samstag und Sonntag sind unbekannte Täter in das Gelände eines Autohauses in der Straße des 13. Januar eingedrungen. Sie schlachteten dort einige Autos aus.

So wurden laut Polizeibericht an einem weißen Fiat Ducato Reifen, Felgen und Teile der Karosserie abgebaut und entwendet. Bei einem zweiten Fiat Ducato wurden ebenfalls Teile der Karosserie abgebaut und entwendet. Auch schlugen die Täter die Fensterscheibe ein und entwendeten Teile des Armaturenbretts. Bei einem dritten Fahrzeug schlugen sie die Fensterscheibe ein, stahlen jedoch nichts. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Derzeit ist von einem größeren Schaden auszugehen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter Tel. (0 68 98) 20 20.