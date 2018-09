Autoscooter von Kirmesplatz gestohlen

In der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 14.30 Uhr haben Unbekannte einen Autoscooter vom Kirmesplatz in Ludweiler entwendet. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.. Das Gewicht eines solchen Autoscooters liege bei zirka 250 Euro, so dass mindestens vier Personen zum Abtransport eines solchen Scooters nötig seien. Der Autoscooter ist rot mit silbernen und blauen Farbstreifen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 6000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter Tel. (0 68 98) 20 20.