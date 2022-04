In den Gegenverkehr geraten : Ludweiler: Gefahr durch Betrunkenen, Zeugen gesucht

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Völklingen Einer Krankenwagen-Besatzung war am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr im Völklinger Stadtteil Ludweiler ein Pkw aufgefallen, der in Schlangenlinien unterwegs war und in der Ludweiler Straße von Geislautern nach Ludweiler sogar mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten und dadurch auch gefährdet wurden.

