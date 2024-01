Ruhig mal hinterfragen Falsche Theorie zum Warndt-Namen

Das ist aber schon vom zeitlichen Ablauf her unmöglich, denn als die ersten Grafen von Saarbrücken in der Geschichte auftauchen, hatte es den Namen „Warndt“ oder ähnlich klingende Vorläufer des Namens längst gegeben. Zudem war ein Jagdverbot fürs „einfache Volk“ durch die Herrschaftsschicht nicht so ungewöhnlich, dass es unbedingt Eingang in einen Ortsnamen finden musste. Sollte der Name wirklich in einem Zusammenhang mit althochdeutschen Ausdrücken stehen wie „warnunga“ oder „warnon“ (Warnung, warnen, sich vorsehen), dann vielleicht, weil der große Wald im Grenzraum zu Lotharingien als gefährlich galt. Aber auch das ist nur eine Theorie.