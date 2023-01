Vorplatz Altes rathaus in Völklingen : Meinung des Bürgers einholen

Vorplatz Altes rathaus in Völklingen

Das Alte rathaus in Völklingen. Foto: rup

Zu „Rathausvorplatz wird erneuert“ und zum Kommentar „Völklingen verspielt Chance“, SZ vom 4. Januar

Am besten wäre es, wenn sich die Stadt für die Gestaltung dieses zentralen städtischen Platzes erneut Bürgermeinungen einholt. Vorschläge, wie den Gesamtverkehr aus der Rathausstraße heraus zu holen oder wie in einem Dorf eine Liegewiese mit Bouleplatz anzulegen, sind hier meiner Meinung nach fehl am Platze. Wichtig wäre es, eine grüne anziehende Oase gegenüber dem Alten Rathaus zu gestalten und von Zeit zu Zeit zu variieren, die zu einer Ruhepause oder Weiterflanieren anregt.