Baumriesen : Lehrpfad für Völklinger Mammutbäume?

Völklingen Eigentlich kennt man die Sequoioideae aus Kalifornien. Doch durch Pflanzungen in Parks verbreiteten sich kleine Bestände des Mammutbaums weltweit – in Europa seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch in Völklingen gibt es die Bäume, die 80 Meter groß werden können.

Die SPD-Innenstadt hat nun vorgeschlagen, einen Waldlehrpfad oder -garten um die Baumriesen anzulegen: „Rund um das Forsthaus am Simschel stehen auf engstem Raum über 50 Mammutbäume“, heißt in der Presseerklärung. Das könne, so ein Antrag des Ortsvereins an die Stadt, touristisch genutzt werden: „Es muss nicht gleich ein Sequoia-Nationalpark sein“, aber „viele deutsche Städte bieten einige wenige Exemplare schon als Attraktion für Besucher an. Da hat Völklingen mehr zu bieten und könnte mit etwas Planung und Arbeitsaufwand am Simschel Wanderern, Radfahrern, Touristen, aber auch Schulklassen die Mammutbäume zugänglich machen und auf Schautafeln erklären.“ Auch eine große Vielfalt heimischer Bäume im nahen Umfeld und geologische Besonderheiten wie das Holzer Konglomerat würden einen solchen Waldlehrpfad attraktiv machen. Zudem rechne man mit Fördergeld für ein solches Projekt. Ein besonderes Baum-Exemplar gibt es auf dem Ehrenfriedhof an der Kühlweinstraße, mit – in ein Meter Höhe gemessen – einem Stammumfang von fast sechs Metern.