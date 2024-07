Scheffelpreisträger im SZ-Interview „Begonnen hat alles mit Fruchtzwergen“

NEUDECK Begonnen hat alles mit meinen Großeltern und den „Fruchtzwergen“. Da waren früher immer Magnete mit Buchstaben drin. Die hingen alle am Geschirrspüler. Und irgendwann habe ich angefangen zu fragen: Was ist das für ein Buchstabe? Wie spricht man den aus? Mein Opa, damals als Förderschullehrer tätig, hat daraufhin mit mir an einem Wochenende den Leselehrgang eines gesamten Schuljahres durchgearbeitet. Und dann konnte ich mit vier Jahren lesen. Damit fing alles an. Seitdem lese ich gern und viel. In der Grundschule habe ich aber lieber Mathe als Deutsch gemacht. All die Buchstaben etc. zu lernen, war mir zu langweilig. Das konnte ich ja alles schon. Aber als ich ans Gymnasium kam, habe ich richtig Spaß am Deutschunterricht bekommen, und das hat bis heute angehalten. Maßgeblich verschuldet hat das mein Deutschlehrer im Leistungskurs, Herr Kunz, der mich durch seinen sehr engagierten, organisierten und spaßigen Unterricht in einen literarischen Bann zog. Damit ist er auch definitiv an meiner Entscheidung für meinen zukünftigen Werdegang beteiligt.