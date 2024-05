Völklingen Lauter in Lauterbach: Sirenen-Test am Mittwoch

Völklingen · In Lauterbach wird’s künftig einmal im Monat lauter: An diesem Mittwoch, 15. Mai, wird es um 12 Uhr einen Probealarm geben, teilte die Völklinger Stadtpressestelle am Dienstag mit. Die „Sireneninfrastruktur“ in dem Völklinger Stadtteil wurde erweitert, heißt: jetzt gibt es vier statt wie bisher nur einer Sirene.

14.05.2024 , 15:04 Uhr

Symbolfoto Foto: dpa/Soeren Stache