Schwimmen So gut, dass selbst der Landestrainer staunt

Geradezu reflexartig wandert der Blick von Schwimmern in Richtung der Anzeigetafel, sobald der finale Anschlag erfolgt ist. Sofort wollen sie ihre Zeit wissen, wenn sie ein Rennen beendet haben. So auch Leni Tesche von den SF St. Ingbert, nachdem die Zwölfjährige ihre 60 Bahnen auf der 25-Meter-Bahn im Völklinger Hallenbad geschwommen hatte. Dort fanden am Wochenende die Kurzbahn-Meisterschaften des Saarländischen Schwimm-Bundes statt. Und was nach Tesches Anschlag in großer Leuchtschrift von der Anzeigetafel erschien, ließ sogar Landestrainer Kenrick Leidner zweimal hinschauen. In 18:16,84 Minuten wurde Leni Tesche nicht nur Saarlandmeisterin über 1500 Meter Freistil, sondern unterbot die deutsche Jahresbestleistung des Jahrgangs 2011 um fast neun Sekunden. „Sie hat die Erwartungen übertroffen“, staunte Leidner etwas ungläubig, und meinte: „In Sachen Konstanz und Souveränität ist sie schon sehr weit für ihr Alter.“ Die bisherige Bestzeit stammte von Julia Franziska Kaul von der SG Frankfurt mit 18:25,81 Minuten.