später lesen Zunächst ein Informationsabend Kurs erläutert, wie man Sterbende begleitet Teilen

Twittern







(red) Mit einem Info-Abend am 14. März wird ein neuer Kurs zum Thema „Sterbende begleiten“ vorbereitet. Der Info-Abend beginnt um 19 Uhr im Altenheim St. Josef in Völklingen, Nordring 4, im Konferenzraum im Untergeschoss. Dieser Kurs des Ambulanten Hospizes St. Michael Völklingen vermittelt die erforderlichen Kenntnisse, gibt Orientierungshilfe und ermutigt Menschen zur Sterbebegleitung im familiären Bereich, in häuslicher Umgebung oder in Altenpflegeeinrichtungen. Der Kurs startet im April und umfasst zirka 63 Stunden Theorie sowie ein Praktikum von zirka 16 Stunden. Der Kostenbeitrag liegt bei 35 Euro.