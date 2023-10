Chemieplattforrm in Lothringen Kunststoff-Recycling in Carling geplant

Völklingen/Carling · Ein Konsortium aus drei Unternehmen will in Carling aus Kunststoffabfällen mittels eines neuen, in Kanada erfundenen Systems, neuen PET-Kunststoff herstellen, aus dem dann wiederum zum Beispiel Plastikflaschen werden. An diesem Mittwoch kommen die beteiligten Unternehmen mit einem Infostand auf den Völklinger Wochenmarkt.

10.10.2023, 16:08 Uhr

So sollen die Werke des Kunststoff-Recycling-Projektes auf der Plattform Chemesis im grenznahen Carling aussehen – hier ohne dampfende Schornsteine dargestellt. Foto: Loop industries

Wo einst auf der Chemieplattform im lothringischen Carling, nicht weit von Völklingen und Großrosseln, eine Kokerei stand, soll ab 2027 Kunststoff recycelt und verwertet werden. Das „Projekt Parkes“, wie die beiden geplanten Anlagen heißen, wird dann von einem Zusammenschluss aus drei Unternehmen betrieben, darunter das kanadische Unternehmen Loop Industries, das ein spezielles Verfahren entwickelt hat, um Kunststoff-Moleküle zu zerlegen und neu zusammenzusetzen. Im Rahmen der Anhörung der Öffentlichkeit wird es von den Firmen an diesem Mittwoch, 11. Oktober, von 9 bis 12 Uhr einen Infostand auf dem Völklinger Wochenmarkt vor dem Neuen Rathaus geben.