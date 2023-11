Heusweiler Kulinarischer Büchermarkt für Groß und Klein

Die Heusweiler Lions laden wieder zum „Kulinarischer Büchermarkt“ ein – am Sonntag 12. November, ab 11 Uhr im Spargelhof (Erdbeerland) der Familie Bernauer zwischen Heusweiler-Dilsburg und Heusweiler-Holz. Wie es in der Ankündigung des Lions-Clubs heißt, kommen in der 12. Ausgabe des Kulinarischen Büchermarktes mehrere Tausend gut erhaltene Bücher, vor allem Krimis und Romane zum Verkauf.