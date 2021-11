Völklingen : Geistliche Abendmusik

Völklingen Lutz Gillmann und das Ensemble Réconciliation geben mit Solisten in der Völklinger Versöhnungskirche ein Konzert am Volkstrauertag.

Zur Geistlichen Abendmusik zum Volkstrauertag, unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach, Händel und Beethoven, laden die Völklinger Versöhnungskirchengemeinde und deren Chor ein. Der Termin ist am Sonntag, 14. November, 18 Uhr, in der Versöhnungskirche, Poststraße 48. Es singen das Ensemble Réconciliation unter Leitung von Lutz Gillmann und Solisten. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte erbeten. Veranstalter ist der Freundeskreis für Musik in der Versöhnungskirche (FMV) in Kooperation mit der Akademie für Alte Musik im Saarland.