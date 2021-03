Neue Mitarbeiter gesucht : Telefon-Dienstleister Summacom bringt 50 Jobs nach Völklingen

Völklingen Kommuniakationsdiensrtleister Summacom eröffnet neue Zweigstelle.

In Zeiten von Corona haben wir uns fast schon daran gewöhnt, viele Dinge am Telefon oder online zu erledigen, für die wir früher persönlich vorbeigeschaut haben. Das wachsende Bedürfnis nach telefonischer oder Online-Beratung sorgt auf der anderen Seite dafür, dass die Nachfrage von Firmen und Unternehmen nach Telefon- und Kundenservice-Dienstleistern wächst. Ein solcher „Kommunikationsdienstleister“ ist das St. Ingberter Unternehmen Summacom, das auch Schulungen und Seminare insbesondere in Sachen Kundenkontakt anbietet.

Am Freitag eröffnete das Unternehmen nun eine Zweigstelle in Völklingen, hat dadurch auch einen Leerstand in der Poststraße 15-17 beseitigt, denn Summacom ist in die ehemalige Filiale der Hypo-Vereinsbank eingezogen. Dort sollen, so Summacom-Geschäftsführer Martin Schimpf, bis zu 50 neue Arbeitsplätze entstehen, derzeit würden auch neue Mitarbeiter gesucht (Infos für Bewerber unter: www.summacom.de/jobs). Neueinsteiger – auch Quer- und Wiedereinsteiger seien willkommen. Sie würden von den Trainern des Unternehmens intensiv für ihre Einsatzgebiete ausgebildet.