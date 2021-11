Kommentar : Ein Torpedo namens Angst

Niemand möchte, dass die eigenen Kinder in einem sozialen Brennpunkt leben und tagtäglich mit Gewalt konfrontiert werden.“ Da hat der Schreiber dieser Zeilen ganz ohne Zweifel absolut recht – nur ... was, bitte, hat das mit einem Frauenhaus zu tun?

Es ist ja absolut legitim, sich für seine Ziele einzusetzen und dafür auch mal kräftig auf die Pauke zu hauen. Es ist auch nicht verboten, Vorurteile zu haben und kein Frauenhaus in seiner Nachbarschaft zu wollen. Aber was da in Bezug auf das „Angst haben“ zum Teil – siehe oben – gegen den Standort eines Frauenhauses vorgebracht wird, ist schlicht hanebüchen, vollkommen unrealistisch und liest sich, als gehe es um einen Kriegsschauplatz. Ein kleines Frauenhaus macht eine Straße objektiv nicht zum Hort der Gewalt, nicht zum Tummelplatz asozialer Subjekte und sicher nicht zum sozialen Brennpunkt. Und einen Schritt weiter gedacht: In jedem gutbürgerlichen Viertel könnte man dann sagen: „Bei uns nicht, wir haben Angst.“ Dann bliebe nur, Frauenhäuser in Gewerbegebiete oder echte soziale Brennpunkte abzuschieben. Ganz toll, Frauen in einer Notlage quasi ins Gesicht zu sagen: „Ihr seid uns egal.“