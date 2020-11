Kommentar : Großer Einsatz in schweren Zeiten

Jeder Kita-Erzieherin gebührt ein Dankeschön in diesen schweren Zeiten. Ist die Personaldecke eh schon sehr eng, wie die unbesetzten Stellen in den Völklinger Kitas zeigen, kommen jetzt auch noch Corona-Fälle hinzu, und junge Frauen, die sich testen lassen müssen und deshalb ausfallen.

Das ist zurzeit also ein Hammer-Job und Corona verschärft den Personal-Engpass. Denn wegen vieler Krankheitsausfälle muss eine Kita-Gruppe manchmal zeitweise geschlossen werden. Da ist viel Verständnis der Eltern gefragt. Auf der anderen Seite ist es ihr gutes Recht, wie kürzlich in der SZ auf die großen Probleme aufmerksam zu machen. Denn sie müssen ja eine Ersatzbetreuung kurzfristig organisieren. Die aktuelle Situation zeigt aber auch, dass in den vergangenen Jahren zwar viele Kitaplätze geschaffen wurden, auf dem Arbeitsmarkt aber zu wenige Fachkräfte zur Verfügung stehen. Bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung wären wichtige Anreize, um das zu ändern. Manche Probleme sind aber hausgemacht: Wenn eine Erzieherin in eine andere Kita wechseln darf, ohne dass zuvor die Nachfolgeregelung geklärt ist, wie die CDU-Fraktion im Stadtrat sagt, dann darf man sich schon über die Personalplanung einer Kommune wundern.