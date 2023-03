Second-Hand-Kleidung Im „Lade“ kann jeder einkaufen

Die Evangelische Kirchengemeinde Völklingen-Warndt unterhält zwei Kleiderläden. Einer befindet sich in Ludweiler an der Hugenottenkirche. Der zweite Second-Hand-Shop öffnete im Sommer 2022 in der Ludweilerstraße in Wehrden – im ehemaligen Pfarrhaus neben der Auferstehungskirche. „De Lade“, so sein Name, ist von der Straße nicht direkt zu sehen, das Gebäude liegt etwas nach hinten versetzt.