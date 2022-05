Wer hat Kinderbekleidung übrig : Rotes Kreuz Völklingen sucht Kinderkleidung

Völklingen Die Nachfrage in der Kleiderkammer ist groß.

Die Kinderbekleidung wird knapp in der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Völklingen. Klaus Lorig, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, schildert: „Nach der Pandemie und in der Folge des Ukrainekrieges steigt wieder die Nachfrage nach gut erhaltener gebrauchter Kleidung. Unsere Kleiderstube in der Poststraße 20 ist zwar gut bestückt und jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Allerdings besteht momentan ein großer Mangel an Kinderkleidung, die besonders stark nachgefragt wird.“