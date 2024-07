Klassentreffen Wiedersehen in Wehrden nach 50 Jahren

Das war ein Hallo bei dem Treffen am vorigen Freitag in Wehrden, denn einige der Frauen und Männer, die hier zusammenkamen, hatten sich seit 50 Jahren nicht mehr gesehen. Doch der Reihe nach: Vor gut 58 Jahren, am 1. April 1966, wurden in der katholischen Volksschule Bergstraße und in der evangelischen Volksschule Schulstraße rund 200 Wehrdener Buben und Mädchen eingeschult. Zwei Jahre später, am 1. August 1968 wurden, die Volksschulen im Saarland in Grundschulen (Klassen 1 bis 4) und Hauptschulen (Klassen 5 bis 9) aufgeteilt. Die meisten Wehrdener Grundschüler wurden ab Juli 1969 in der Hauptschule Bergstraße zusammengeführt, einige von ihnen gingen aber auch auf weiterführende Schulen.