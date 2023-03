Völklingen Ein Klassentreffen 60 Jahre nach dem Abitur

Im Albert-Einstein-Gymnasium in Völklingen wurde am Samstag die Zeit zurückgedreht – und zwar 60 Jahre. Ein Klassentreffen nach dieser langen Zeit, das ist schon was. Eine ehemalige Abiturklasse, die 1963 an der Schule – damals noch das Realgymnasium Völklingen – ihren Abschluss gemacht hatte, traf sich dort, um gemeinsam auf alte Zeiten zurückzublicken. Der ehemalige Schüler Wulff Bickenbach zeigt einen vergilbten „Arrest-Zettel“ aus seiner Schulzeit und erzählt, wie es zu diesem gekommen ist: „Während der eigentlichen Unterrichtszeit haben wir – natürlich verbotenerweise – im Café Jung in der Poststraße Karten gespielt. Leider haben die Lehrer davon Wind bekommen. Die Flucht durch den Hinterausgang war nicht mehr möglich, da sich sowohl dort als auch am Vordereingang ein Lehrer positioniert hatte.“ Bickenbach wurde erwischt und abgestraft, den „Haftbefehl“ hat er bis heute aufgehoben.