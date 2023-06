Kinder drehen selbst einen Film Die Völklinger Hütte als Filmkulisse

Eine derartig prächtige und geheimnisvolle Filmkulisse wie die ehemalige Völklinger Hütte wünschen sich wohl viele Regisseure für ihre Produktionen. Die Kinder der Malschule Kassiopeia aus Wehrden haben sie mit dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte quasi vor der Haustüre und können sie dank freundlicher Unterstützung des WKE-Managements nutzen – was sie auch taten. Im Rahmen der Donnerstagsreihe im Weltkulturerbe bot das Team um die Leiterin der Malschule Kassiopeia, Anne Herzhauser, zusammen mit dem Filmemacher Thomas Scherer, einen Videodreh-Pfingstworkshop an. Ein Dutzend Kinder zwischen acht und zehn Jahren machten mit, und dachten sich im Vorfeld die Story für den Film aus. „Der magische Kristall“ sollte das Projekt heißen. In einem fernen Elfenreich wird der magische Kristall von einer Bande Gauner gestohlen. Die Lumpen wollen die Macht, also wie im richtigen Leben. Aber mit vereinter Kraft schaffen es die Elfenkönigin (Marie Ronk) zusammen mit ihrer Prinzessin (Louisa Hamm), sowie Hermine (Jasmin Regnerie) und dem Donuts-Helden Julian Weis sowie den anderen Wohlgesinnten, die Welt beziehungsweise das Elfenreich, vor den Bösewichten zu retten.