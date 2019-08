In letzter Sekunde bemerkt : Zweijähriger verursacht Brand

Völklingen Wie die Polizei in Völklingen am Sonntag mitteilte, hat ein Zweijähriger einen Küchenbrand in seinem Elternhaus verursacht. Am Samstag soll der Junge unbemerkt eine Herdplatte eingeschaltet haben, wodurch Gegenstände auf und neben dem Herd in Brand gerieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red