Kein „ProWin-Race Day“ Rallye in Kutzhof ist abgesagt

Der für Ende Juni/Anfang Juli im Heusweiler Ortsteil Kutzhof geplante „ProWin-Race Day“ – eine Rallye mit Benefizcharakter – findet nicht statt. Das teilte Sascha Winter, Aufsichtsratsmitglied des Unternehmens ProWin, auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung mit. „Wir bekommen die Veranstaltung nicht so hin, dass sie unseren eigenen Ansprüchen gerecht geworden wäre. Die fünfjährige Pause war zu lange, um die Euphorie von damals nach heute zu transportieren“, sagte Winter. Will heißen: Winter und sein Team hatten nach dem riesigen Zuspruch der Rallye von 2018 gehofft – oder erwartet – dass die Begeisterung bei Fahrern und Helfern ungebrochen angehalten hat und alle wieder mitmachen. „Wir hatten gehofft, sie rennen uns die Bude ein, aber das hat sich als falsch herausgestellt. Es ist heute wesentlich schwerer, gute Fahrer zu gewinnen, als vor Corona“, so Winter.