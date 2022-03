Völklingen : Auch im Stadtrat Völklingen Zuwachs bei der SPD

Völklingen Kamuran Baspinar ist der SPD-Fraktion im Völklinger Stadtrat beigetreten.

Kamuran Baspinar war bei der vorigen Kommunalwahl über die Liste „Gemeinsam für Völklingen“ in den Völklinger Stadtrat eingezogen. Da er jedoch der einzige dieser Liste war, der es in den Rat geschafft hatte, war er dort bisher als naturgemäß fraktionsloses Einzelmitglied geführt. Nun ist er der SPD-Fraktion beigetreten, die damit 14 Mitglieder hat und stärkste Kraft im 45-köpfigen Völklinger Stadtrat ist. Wie es in einer Pressemeldung der SPD heißt, erklärte Baspinar zu seinen Motiven: „Meine Idee war von Anfang an, den muslimischen Völklingern und Völklingerinnen zu vermitteln, dass sie Teil dieser Stadt sind. Sie können etwas bewegen, sei es aktiv in der Politik oder mindestens damit, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ich bin sicher, mit der SPD Fraktion die Interessen meiner Wählerinnen und Wähler gut vertreten zu können und ein Wir-Gefühl schaffen zu können.“