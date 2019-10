Völklinger Stadtrat : Kampf um Aufsichtsratssitze

Völklingen Linke und Grüne im Völklinger Stadtrat sind jetzt in sieben Gremien vertreten.

Im Streit um die Mandate in einigen Aufsichtsräten und Verbandsversammlungen hat es sich für Grüne und Linke im Völklinger Stadtrat gelohnt, eigene Kandidaten aufzustellen. Sie schafften den Einzug in sieben Gremien mit jeweils einem Sitz, unter anderem in die Aufsichtsräte Netz und Vertrieb der Stadtwerke Völklingen und des Entsorgungszweckverbands Völklingen. In zwei Gremien gelang es den beiden kleinen Fraktionen, sich gegen die Kandidaten der AfD durchzusetzen – beim Wasserzweckverband Warndt und bei der Energiedienstleistung Völklingen GmbH.