Etwas Glitzer verschwindet aus der Völklinger Innenstadt Eine Juwelier-Ära nähert sich dem Ende

Eine Ära geht zu Ende: Kurz vor Ostern schließt Juwelier wird Gerd Mandernach sein Geschäft in der Bismarckstraße in Völklingen schließen. Letzter Öffnungstag ist der 28. März. Die Ringe und Ketten in seinen Schaufenstern sorgten für etwas Glanz in der Innenstadt, insgesamt 68 Jahre verkaufte Mandernach in Völklingen Uhren und Schmuck.