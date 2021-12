Kulturpreis geht nach Geislautern : Ein Chor für Generation

Bei den Proben des „Junger Chor TonLAGE“ in der katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt im Völklinger Stadtteil Geislautern. Der Chor ist Gewinner des KUlturpreises des Regionalverbandes Saarbrücken 2021. Vorne am Klavier Chorleiterin Susanne Schuh. Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN Der „Junge Chor TonLAGE“ aus Geislautern gewinnt den Kulturpreis des Regionalverbandes Saarbrücken.

Freitagabend in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt in Geislautern: Die Mitglieder des „Jungen Chores TonLAGE“, die sich zur Probe treffen, sind nicht nur geimpft oder genesen, sondern auch getestet. Deshalb dürfen sie während der Pandemie zusammen singen. „Okay, seid ihr bereit?“, fragt Chorleiterin Susanne Schuh.

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt erstmals auf dem Genre Chor. „Im Regionalverband Saarbrücken gibt es ein vielfältiges chorisches Leben, und dass ausgerechnet wir, als doch kleiner kirchlicher Chor aus einem nicht ganz so großen Ort, dann tatsächlich mit dem Kulturpreis ausgezeichnet werden, hat uns überrascht“, sagt Susanne Schuh.

Ihre Herkunft haben die Sängerinnen und Sänger nie vergessen. Deshalb unterstützt der „Junge Chor TonLAGE“ weiterhin den Kirchenchor bei Auftritten und gestaltet die Messfeiern an Feiertagen mit. Umgekehrt engagieren sich Mitglieder des Kirchenchores bei „TonLAGE“. Gerade in Zeiten einer Überalterung vieler Kirchenchöre sei diese selbstverständlich gewordene Kooperation eine Chance, den Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores das Singen als Freizeitbeschäftigung auch im hohen Alter zu ermöglichen, betont die Wettbewerbsjury.

Wegen der Pandemie wurde der Festakt im Saarbrücker Schloss in den Sommer verlegt. Die 5000 Euro gibt’s aber schon jetzt. Mit einem Teil des Preisgeldes wollen die Chormitglieder eine Fahrt organisieren, bei der vor allem die Kinder auf ihre Kosten kommen. Ein Teil soll auch zur Finanzierung des Jubiläumskonzerts 2023 genutzt werden – dann feiert der Chor seinen 30-jähriges Bestehen. Der frühere Saarbrücker Regionalkantor Thomas Gabriel komponiert zu diesem Anlass ein Werk, das in der Kirche uraufgeführt wird. „Das Konzert soll bei freiem Eintritt stattfinden. Damit wollen wir unseren Beitrag leisten, Musik und Kultur jedem zugänglich zu machen“, sagt Susanne Schuh.

Bei den Proben hat der Junge Chor TonLAGE für seinen Auftritt an Heiligabend geübt. Der Gottesdienst in der Kirche wurde aber wegen Corona abgesagt. Die Stimmen der Sängerinnen und Sänger können die Katholiken an Weihnachten trotzdem hören. Denn zu Beginn der Probe will Schuh einige Lieder aufnehmen und sie später als Audiodatei ins Internet stellen.