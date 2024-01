Völklingen Jumpers Fitness öffnet Filiale in Völklingen

Wir freuen uns richtig darauf“, sagt Dave Gergen, der Clubmanager des neuen Fitnesstudios „Jumpers Fitness“ in Völklingen. Das feiert am kommenden Samstag, 20. Januar, seine Eröffnung in der Saarwiesenstraße 5a. „200 bis 300 Leute werden kommen. Firmen aus Völklingen werden dabei sein, und es wird Gutscheine geben. Wir haben ein Catering organisiert und Challenges werden stattfinden, bei denen zum Beispiel Eiweißriegel an diejenigen verteilt werden, die am längsten einen Plank halten können.“ Doch nicht nur sportliche Herausforderungen – etwa in Form des besagten Unterarmstützes „Plank“ – werden am Tag der Eröffnung geboten, ein Sonderangebot für die Mitgliedschaft im Studio ist ebenfalls geplant: „Die Ultra-Mitgliedschaft, die alle Leistungen im Studio beinhaltet, kostet bei uns normalerweise 49,95 Euro im Monat, wird aber nun für 34,95 Euro angeboten“, so Gergen.