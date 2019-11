Besonderes für Schüler : Wo ihr Opa einst geschuftet hat

Warum ist die Völklinger Hütte Unesco-Weltkulturerbe? Wie wird das Ganze erhalten? Im Rahmen des Jugendmeetings „Europa und die Industriekultur“ wurden Jugendliche mit diesen Themen vertraut gemacht. Herzstück der Jugend-Offensive sind mehrere Youtube-Filme – wie dieser hier, in dem Moderatorin Fritzi Brandt durch den Wasserhochbehälter führt. Foto: WKE

Völklingen Wie die Völklinger Hütte versucht, die junge Generation für das Erbe der Industriekultur zu interessieren. Jugendmeeting zum Projekt „Internetbasierte Jugendakademie“.

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte setzt auf die Jugend. Am Dienstag trafen sich auf dem Areal 150 Jugendliche aus saarländischen und lothringischen Schulen, um ein neues, extra auf sie zugeschnittenes Programm zu durchleben. Bei der Begrüßung fragte Geschäftsführer Michael Schley, wer schon einmal hier gewesen sei. Immerhin einige. Dann fragte er, wessen Vater oder Großvater noch hier in der Hütte gearbeitet habe – auch da gingen ein paar Arme nach oben.

Darum geht es den Machern der Hütte: Bei den jungen Leuten ein Bewusstsein dafür schaffen, wo und für was ihre Vorfahren einst geschuftet hatten. Das Jugendmeeting stand unter dem Motto „Europa und die Industriekultur“ und war Teil des größeren Projekts „Internetbasierte Jugendakademie“. Letzteres umfasst die Produktion von Filmen über die Völklinger Hütte in Bezug auf bestimmte Themen wie die Urban-Art-Biennale oder das Electro-Magnetic-Festival. Finanzielle Unterstützung erfährt das Projekt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Einer der Filme ist schon fertig und wurde den Jugendlichen vorgeführt. Er zeigte die Transformation des einstigen Wasserhochbehälters und der Trockengasreinigungen in die heutigen Besucherorte. Als Zeitzeuge beantwortete Hermann Hille, der ehemalige Betriebschef für die Hochofenanlage, die Fragen der Schüler.

Zum lockeren Ausklang des Besuchs ging es auf das Erzdach. Dort hatte Tanzlehrerin Janina Trouvain von der Tanzschule Bootz-Ohlmann ein Podest und zwei Lautsprecher aufgebaut. Sie zeigte den Schülern bestimmte Tanzschritte und -bewegungen zu aktueller Musik. Die Jugendlichen machten größtenteils begeistert mit, aber nicht nur sie – auch der Projektleiter der Völklinger Hütte, Frank Krämer, hatte großen Spaß daran. „Nichts ist besser als zu tanzen“, hatte er schon vorher gesagt. Er fand auch die Fragen der Jugendlichen sehr spannend, so etwa jene, was man wohl finden würde, wenn man hier Ausgrabungen machte.

Getanzt wurde auf dem Areal schon am 1. Mai beim europaweiten Tanzereignis „Wort It out“, und natürlich ziehen die Urban-Art-Biennale, die Graffiti-Kunst zeigt, und das Electro-Magnetic-Festival, bei dem namhafte DJs auflegen, viele junge Leute an.