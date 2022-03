Gut gesprochen : Wie man mit Ausdruckskraft und Engagement überzeugt

Völklingen Zwei Schülerinnen des Warndtgymnasiums siegen bei „Jugend debattiert“ auf Regionalverbands-Ebene.

Im bundesweiten Wettbewerb debattieren Schülerinnen und Schüler in zwei Altersgruppen: Klassen 8 bis 10 und Jahrgangsstufen 10 bis 13. In der jüngeren Altersklasse hat Sophie Biewer aus der Klasse 9mb den Sieg auf Regionalebene für sich verbucht – mit Debatten zu den Fragen „Sollen Schulen in Pandemien von Schließungen ausgeschlossen werden?“ und „Soll der Verkauf von Spielzeug-Schusswaffen an Kinder verboten werden?“ In der zweiten Altersgruppe, der Sekundarstufe II, gewann Amelie Neumann aus dem Jahrgang 10 in den Debatten „Soll ein Wandertag pro Schuljahr durch einen Projekttag zur mentalen Gesundheit ersetzt werden?“ und „Sollen Jugendliche einen Etat im Haushalt der Gemeinde erhalten, über den sie selbst entscheiden dürfen?“ Beide Schülerinnen sind damit für das Landesfinale qualifiziert, das am 7. April ausgerichtet wird. Wer dort gewinnt, zieht in den Bundeswettbewerb ein.