Mehr los in der Innenstadt Jeden Donnerstag Straßenmusik

„Das ist ja mal eine charmante Idee“, entfuhr es Jennifer und ihrer Freundin Klara, die rein zufällig am Donnerstagnachmittag in der Völklinger Rathausstraße flanierten, und dabei auf ein Trio aufmerksam wurden, das mittelalterliche Musik spielte. Was war da los in Völklingen? Das werden sich auch andere Passanten gefragt haben. Die Antwort hat die neue Citymanagerin in Völklingen, Karin Telke: „Wir wollen mit unserer neuen Initiative ‚Völklinger Spätsommer der Kultur’ ein neues Kapitel in der Kulturlandschaft Völklingens aufschlagen.“