Jetzt gibt’s Unterricht von Völklingen nach Schweden : Kamera ab in der VHS Völklingen

Jenny Ungericht, Völklinger VHS-Direktorin, während des Schwedisch-Unterrichts mit „Corona-Abstand“ im Saal, der mit neuer Technik ausgestattet wurde: Wer von zu Hause aus mitmacht, der ist auf Wunsch am Monitor „anwesend“ (auch auf einem hier nicht zu sehenden großen Monitor an der Wand). Kleine Kameras nehmen den Unterricht für die Kursteilnehmer auf, die von der eigenen Wohnung aus mitmachen – ganz egal, wo in der Welt sie leben. Foto: BeckerBredel

Völklingen Corona lässt die Völklinger Volkshochschule einen großen Schritt ins Digitale machen: Erstmals wird es, dank neuer Technik und Kameras, auch Hybrid-Seminare geben, die man vor Ort oder zu Hause belegen kann – auch in Schweden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marco Reuther

Dass ein Schwede zwar in seiner Heimat lebt, aber dennoch regelmäßig einen Kurs der Volkshochschule Völklingen besucht, das hätte man noch vor ein paar Jahren als bestenfalls sonderbare Idee empfunden. Was es möglich macht, sind das Internet – und Lehren aus der Corona-Pandemie: Nach dem Lockdown hatte die städtische VHS erste Versuche mit Online-Seminaren gestartet, „aber wir haben festgestellt, dass wir der Digitalisierung hinterherhinken“, sagt VHS-Leiterin Jenny Ungericht, „es gab viele technische Probleme, und das veraltete Konferenzsystem hat viele überfordert.“

Doch trotz dieser Unzulänglichkeiten gab es schon da Nutzer, die ganz begeistert gewesen seien, zum Beispiel, weil sie kleine Kinder oder pflegebedürftige Eltern nicht alleine zu Hause lassen konnten. Ohne das digitale Angebot hätten sie auf den Kurs verzichten müssen.

Info Wo auch Erwachsene noch was lernen können Innerhalb des Regionalverbandes Saarbrücken hat nur die Stadt Völklingen eine eigene Volkshochschule. Die anderen Kommunen arbeiten mit der VHS des Regionalverbandes (RV) Saarbrücken zusammen. Neben der VHS des RV ist auch die VHS Völklingen, mit – in normalen Zeiten – mehr als 15 000 Unterrichtsstunden und über 10 000 Teilnehmenden eine der größten Volkshochschulen im Saarland. Sie wurde 1958 gegründet und hat ihren Sitz seit 1977 im Alten Rathaus, zudem Nebenstellen in den Stadtteilen Röchlinghöhe, Ludweiler und Luisenthal. Auch die Angebote der Reginalverbands-VHS sind breit aufgestellt. Das aktuelle Programm zeigt selbst in Corona-Zeiten etwa 140 Angebote an Kursen, Seminaren und Exkursionen. vhs.voelklingen.de www.vhs-saarbruecken.de

So reifte die Idee, ab dem kommenden VHS-Semester, gewissermaßen als Feldversuch, etwas Neues zu wagen: Ein „Hybrid-Semester“, bei dem ein Teil der Seminare sowohl vor Ort in den VHS-Räumen als auch gleichzeitig übers Internet angeboten wird, und das deutlich professioneller als bisher: Das moderne Konferenzsystem „Zoom“ ist jetzt im Einsatz, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Zudem wurden zwei der VHS-Säle im Alten Rathaus Völklingen technisch aufgerüstet, unter anderem mit je zwei Kameras (eine zeigt den Dozenten, die andere die Kursteilnehmer), einer speziellen Dokumentenkamera sowie einer auf das System abgestimmten speziellen Tafel. Haben die Teilnehmer zu Hause eine Webcam und ein Mikrofon, können sie sich am Unterricht beteiligen, und sie werden auch auf einem Bildschirm im Saal – wenn sie es wünschen – eingeblendet. Auch kann der Dozent Dokumente oder von ihm Geschriebenes direkt auf den heimischen Bildschirm schicken. Das neue System kostete – und das ist für Technik und Software relativ kleines Geld – etwa 2500 Euro.

Das neue System ist natürlich nicht für alle Arten von Kursen geeignet, zum Beispiel nicht für Kochkurse. Bei dem neuen Angebot, so Jenny Ungericht, denke man vor allem an Sprachkurse, aber auch an Bewegungskurse, wie etwa Yoga, Zumba oder Pilates. Bei den Bewegungskursen könne es theoretisch 100 „digitale“ Teilnehmer geben, bei Sprachkursen mache das keinen Sinn. Wie groß die Gruppe maximal sein kann, um noch gut gemeinsam lernen zu können, das gehört zu den Dingen, die noch ausgelotet werden müssen.

Und da ohnehin alles noch Neuland ist, werde eine bereits eingesetzte Arbeitsgruppe gegebenenfalls auch didaktische Änderungen vornehmen und das System – wenn es sich bewährt – ausbauen. 15 Dozenten sind bereits geschult, weitere werden folgen. Zudem gibt es bereits eine Kooperation mit der VHS Saarlouis. Auch Landesgrenzen sind beim digitalen Lernen keine wirkliche Grenze mehr. So sind etwa Französischkurse mit Unterstützung von Muttersprachlern in Frankreich denkbar. Und derzeit, so Jenny Ungericht, stehe sie gerade in Verhandlung mit einer schwedischen Universität, an der Studierende Deutsch lernen wollen.