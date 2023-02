Erklär-Tour durch Völklinger Innenstadt - auch mit Stadtführer : Damit der Tourist weiß wo er ist

Neue Info-Stehlen geben Auskunft zu markanten Gebäuden in Völklingen, wie hier vor der Eligiuskirche mit (v.l.) Stadtführer Christian Müller, Doreen Fischer (Stadtmarketing) und Oberbürgermeisterin Christiane Blatt. Foto: BeckerBredel

Völklingen In Völklingen gibt es jetzt Informations-Stelen an sechs Punkte in der Innenstadt mit Infos zur Geschichte von Gebäuden.