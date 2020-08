SV Röchling Völklingen : Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft

Jan Eichmann (rechts) köpft beim 2:1-Sieg in der vergangenen Regionalliga-Saison beim TSV Steinbach den Ball weg – bedrängt von Christopher Kramer. Der 24-Jährige belegte mit dem FC Homburg Platz vier. Nun beendet er seine Profi-Karriere und beginnt im Oktober eine Verwaltungsausbildung. Foto: Andreas Schlichter

Völklingen Jan Eichmann beendet mit 24 Jahren seine Profi-Karriere. Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Spielers Bernd Eichmann wechselt vom Regionalligisten FC Homburg zum Oberligisten SV Röchling Völklingen.

Ruhig, gelassen und zufrieden schlendert Jan Eichmann über den Platz des Hermann-Neuberger-Stadions in Völklingen. Das Training des Oberligisten SV Röchling Völklingen steht kurz bevor. Es ist der neue Verein des 24-Jährigen, der bis zum Ende der vergangenen Saison Fußball-Profi beim Regionalligisten FC Homburg war. Er war Stammspieler und erzielte als Innenverteidiger zudem viele Tore. Wieso kam nun der Rückschritt in die Oberliga? „Ich hatte Angebote aus der Regionalliga und aus der 3. Liga. Aber dazu hätte ich das Saarland verlassen müssen. Das wollte ich nicht. Außerdem bin ich realistisch. Ich werde mit Fußball nicht so viel Geld verdienen, damit es nach der Karriere noch zum Leben reicht“, sagt der 24-Jährige.