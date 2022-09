Einkaufsbummel unter freiem Himmel : Jahrmarkt in Völklingen zum Abschluss der Kirmes-Tage

Schnappschus von einem kleinen Teil des Jahrmarkts am Dienstag in der Völklinger Innenstadt. Foto: Marco Reuther

Völklingen Statt Internet-Einkauf ein echtes Einkaufserlebnis an der frischen Luft mit Waren zum Anfassen: Zum Abschluss der Kirmes-Tage hielt am Dienstag der Jahrmarkt Einzug in Völklingen und lud zum Stöbern ein – vom Adolph-Kolping-Platz, der City-Promenade, über den Pfarrgarten bis in die Forbacher Passage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken