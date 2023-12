Adios altes Jahr - in Völklingen und Großrosseln Als Völklingen deutsche Hauptstadt war – fast

Jahresrückblick 2023 – da gibt es für Völklingen ganz eindeutig zwei Höhepunkte – finanziell und protokollarisch: Die mit dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am 11. Dezember verbundene Zusage, den Umbau der Stahlindustrie an der Saar mit 2,6 Milliarden Euro zu fördern, und natürlich der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der vom 7. bis 9. März seinen Amtssitz nach Völklingen verlegt hatte – damit war Völklingen doch eigentlich drei Tage lang die Bundeshauptstadt Nr. 2, oder? Beide Ereignisse waren jedenfalls für das ganze Saarland so bedeutend, dass sie sich im Jahresrückblick der SZ-Gesamtausgabe wiederfinden. Der Bundespräsident schaute dann am 14. Oktober sogar noch mal vorbei: Zur Eröffnung der Ausstellung „Der deutsche Film“ im Weltkulturerbe.