Jahresrückblick 2023 für Völklingen und Großrosseln Zwei Höhepunkte haben das Jahr in Völklingen besonders geprägt

Nicht nur in der Völklinger Kasse brennt es, sondern leider manchmal ganz real: In Ludweiler schlagen am 29. Juni Flammen aus dem Dach eines Wohnhauses. Am 17 Juli springt in Fenne das Feuer einer brennenden Gartenlaube auf eine Lagerhalle des alteingesessenen Unternehmens „Früchte Himbert“ über und sorgt für hohen Sachschaden.